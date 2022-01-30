2022/01/30 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض طائرة صينية لحادث خطير، في مطار أمريكي، خلال عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة في الأيام الماضية.ويظهر الفيديو انزلاق طائرة جامبو تابعة للخطوط الجوية الصينية واصطدامها بعربة أمتعة بمطار أوهير الدولي في شيكاغو في الولايات المتحدة.وحسب التقارير، وقع الحادث يوم الجمعة، حيث تظهر طائرة شحن صينية […]

ظهرت المقالة انزلاق طائرة صينية عملاقة في مطار أمريكي بسبب عاصفة ثلجية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزلاق طائرة صينية عملاقة في مطار أمريكي بسبب عاصفة ثلجية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انزلاق طائرة صينية عملاقة في مطار أمريكي بسبب عاصفة ثلجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).