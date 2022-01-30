نائب سابق:دخول الإطار والتيار جلسة البرلمان معا سيمنع تمرير زيباري

2022/01/30 | 20:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب السابق عن تحالف الفتح ، فاضل جابر ، الأحد ، أن دخول الإطار ألتنسيقي والكتلة الصدرية كصف واحد إلى جلسة البرلمان القادمة سيصعب تمرير هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، فيما كشف أن دخولهم معا سيعدل العملية السياسية.وقال جابر لوكالة /المعلومة/، إنه”في حال حصل اتفاق بين قوى الإطار ألتنسيقي والكتلة الصدرية فأنهما […]

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