منتخب الشباب يخسر أمام شباب داينمو كييف ودياً

2022/01/30 | 20:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرت المباراةُ في أجواءٍ ماطِرةٍ وشديدةِ البرودة.

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