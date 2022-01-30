العراق يتلقى طلبات من جميع دول الجوار لإنشاء مدن صناعية

2022/01/30 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن تلقي طلبات من 5 دول لإنشاء مدن صناعية في العراق.وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، بعد صدور قانون هيئة المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 تم تفعيل دور هيئة المدن الصناعية …

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