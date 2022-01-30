2022/01/30 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت وزارة النقل، لجنة التجاوزات في المنطقة الشمالية، اليوم الاحد، حملاتها المستمرة لازالة جميع التجاوزات على محرمات السكة وعلى أملاك الشركة ضمن قطاعات المنطقة بفرض قوة القانون وانذار المتجاوزين مدة أقصاها سبعة ايام وبعكسه ستتخذ إجراءات قانونية رادعة مع فرض الغرامات بالتنسيق مع شرطة السكك وشرطة محافظة نينوى .وذكر اعلام النقل في […]

ظهرت المقالة لمدة 7 ايام..



انذار من النقل للمتجاوزين على محرمات السكك في الموصل أولاً على ايرث نيوز.

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