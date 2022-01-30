قاآني في اربيل لبحث ملف رئاسة الجمهورية

2022/01/30 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – اربيل افاد مصدر مسؤول، اليوم الاحد، بوصول قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني الى اربيل لبحث ملف رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني وصل الى اربيل اليوم في زيارة سرية.

واضاف ان "قاآني سيبحث مع الاطراف الكردية ملف رئاسة الجمهورية".

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