اختتام تمرين أمني خليجي دام أسبوعين في السعودية

2022/01/30 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اختتمت اليوم السبت فعاليات التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج-3"، الذي جرى في المملكة العربية السعودية على مدار 14 يوماً.ويهدف التمرين الذي شاركت فيه فرق من قوات الأمن الداخلي بدول مجلس التعاون الست بحضور وزراء داخلية خليجيين، الى صقل وتطوير القوات وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية.وجرت فعاليات التمرين في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية"./انتهى2

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