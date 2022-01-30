وزير الثقافة يبحث مع وزير السياحة والآثار المصري تنشيط العلاقات السياحية والآثارية بين البلدين

2022/01/30 | 20:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم اليوم السبت في القاهرة وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان للوزارة/ بحث تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين فيما يخص قطاع الآثار والسياحة الذي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، وبما يتناسب مع العمق الحضاري للبلدين.كما تباحث الجانبان بشأن المشكلات المشتركة التي تواجه البلدين في ما يتعلق بالسياحة، وسرقة الآثار وبيعها في دول العالم، وأنَّ مصر استرجعت الكثير من الآثار المسروقة، كما أن العراق حقق نجاحات ملموسة في هذا المجال وتمكن من استرداد آلاف القطع الأثرية المهمة، مما يقتضي توحيد الجهود لمواجهة سرقة الآثار.واتفق الجانبان على إقامة ورش لتدريب الآثاريين في كل من مصر والعراق، والتعاون بين المتاحف الآثارية للعراق ومصر في مجالات التطوير، وامكانية الاستفادة من خبرات الجانب المصري في تطوير المتاحف العراقية .وأعلن الوزير المصري أنَّ مصر تستعد لعمل مؤتمر دولي واسع لمنع الاتجار بتهريب الآثار، وأنَّ العراق سيكون مشاركاً فيه للحيلولة دون التوسع في هذا المجال الذي يمكن أن يكون مورداً من موارد تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنَّ مصر كانت تستقبل سنوياً نحو مئة ألف سائح عراقي قبل جائحة كورونا.وقام وزير الثقافة بعد اللقاء بزيارة إلى متحف الحضارات المصري في القاهرة./انتهى3

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