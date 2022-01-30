2022/01/30 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف الاستجوابات رهن ارادة القوى السياسية وتشكيك بفتح الملفات المؤجلة في الدورة البرلمانية الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: fVJrTmhJ7YQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملف الاستجوابات رهن ارادة القوى السياسية وتشكيك بفتح الملفات المؤجلة في الدورة البرلمانية الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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