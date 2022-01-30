سيناريو مرعب.. ماذا لو قطعت روسيا الغاز عن أوروبا؟

2022/01/30 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أدى تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا والغرب إلى زيادة القلق بشأن مستقبل تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي ، حيث يتدافع المشرعون ومزودو الطاقة لإعداد خطط طوارئ .يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من أن هناك ” احتمالًا واضحًا ” لروسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أقرب وقت […]

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