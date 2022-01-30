ارتفاع حصيلة الاشتباكات في سجن غويران الى 332 قتيلاً

2022/01/30 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت حصيلة الاشتباكات الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر تنظيم داعش في سجن غويران بالحسكة الى 332 قتيلاً، منذ بدء الهجوم الذي شنه مسلحو التنظيم على السجن قبل عشرة أيام،

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن حصيلة القتلى توزعت بين 246 من التنظيم و79 من قوات قسد إضافة الى سبعة مدنيين.

هذا ورجح المرصد استمرار الحصيلة بالارتفاع نتيجة للعثور على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش في مباني السجن والأحياء المحيطة به.

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