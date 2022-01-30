الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 370 مليونا

2022/01/30 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 370 مليونا

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا .

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم بنحو 75 مليون اصابة، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون حالة.

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