المرجع السيستاني: افتخر عندما تستقطب الخبرات العراقية من الخارج لتخدم بلدها ..وكربلاء تشهد ثورة علمية لصناعة الملاكات المتطورة

2022/01/30 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مؤسسة وارث الدولية للاورام

الدكتور حيدر حمزة العابدي ان " المرجع

الديني الاعلى سماحة اية الله العظمى

السيد علي السيستاني قال في لقاء مع وفد

من المؤسسة " اني افتخر عندما تستقطب

الخبرات العلمية

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