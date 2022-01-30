المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد يخسر امام كوريا ويفشل بالتأهل لكأس العالم

2022/01/30 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد،

اليوم الاحد، من نظيره الكوري الجنوبي

بنتيجة 26-24 ضمن المواجهة الحاسمة

المؤهلة لكأس العالم بالسويد.

وخاض المنتخب العراقي مباريات الدور

التمهيدي في المجموعة الثال

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