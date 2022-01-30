مبدأ اللذة- حول الأخلاقيات والرغبات - فيكس آشلي

2022/01/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيكس_آشلي نص الكلمة التي ألقيتها في الندوة الأساسية ضمن مهرجان Bean Flicks الأول (18 شباط/فبراير 2020) حول موضوع الأخلاقيات والرغبات—اسمي فيكس، أنا عاملة في البورنوغرافيا بدوام كامل.



لقد صنعت أفلاماً جنسية طوال السنوات الست الماضية، درست الفن في الجامعة في حين عملت بالاستعراض أمام الكاميرا وعلى الرغم من أنني شاهدت الكثير من البورنو، إلا أنها كانت دوماً منتجات مخصصة للبيع أو لاستعراض الهواة.



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