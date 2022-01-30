التنمية البشرية تغير اسمها لتصبح “برنامج أوراش” - التيتي الحبيب

2022/01/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب التنمية البشرية تغير اسمها لتصبح “برنامج أوراش”لا جديد تحت سماء الدولة الفاشلة.



هي فقط تحاول إظهار أن هناك انطلاقة جديدة والواقع أنها تستحلب الخطاب وتولد منه خطابا يزعم أنه يحمل الجديد.



هذا ما تكشفة دورية او منشور 03/2022 المؤرخ ب 12 يناير 2022 المتعلق “ببرنامج أوراش” يتكلم المنشور على خلق 250 الف فرصة عمل (وليس منصب شغل قار ومنتج) في غضون سنتي 2022-2023 وخصصت له ميزانية 2.25 مليار درهما ي ......





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