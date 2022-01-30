حملة مرورية في بغداد والمحافظات للمحاسبة على اجازة السوق

2022/01/30 | 20:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنفيذ حملة للمحاسبة على اجازة السوق في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للمديرية، تلقته “ايرث نيوز”، انه “بعد الاطلاع على الكثير من الحوادث المرورية تم ملاحظة عدد من سائقي المركبات المتسببين بتلك الحوادث لا يمتلكون إجازات سوق، وبعضهم دون السن القانوني”.واضاف ان “مديرية المرور العامة ستقوم بحملة […]

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