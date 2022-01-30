الديوانية تكشف عدد المدارس التي ستنفذ ضمن القرض الصيني

2022/01/30 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت مديرية تربية محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عن عدد المدارس التي سيوضع حجر الاساس لها ضمن القرض الصيني.

وقال المدير العام لمديرية تربية الديوانية عقيل الجبوري لوكالة (بغداد اليوم)، انه "سيتم وضع حجر الاساس لـ61 مدرسة في محافظة الديوانية الاسبوع الجاري".واضاف، انه "تم تهيئة جميع قطع الأرضي المخصصة لهذه المدارس وبالتنسيق والتعاون مع بلدية الديوانية".واشار الجبوري الى ان " هذه المدارس تنفذ من قبل شركة صينية وضمن القرض الصيني".

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