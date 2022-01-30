بالصور ..امين العتبة العلوية المقدسة يضع الصفيحة الذهبية الأخيرة لمنارة مرقد أمير المؤمنين(ع) الشمالية

2022/01/30 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بالصور...وضع الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة عيسى الخرسان الصفيحة الذهبية الأخيرة لمنارة مرقد أمير المؤمنين(ع) الشمالية بعد اكتمال تأهيلها وتذهيبها استعدادا لافتتاحها./انتهى

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