وصول شحنة جديدة من لقاح المضاد لفايروس كورونا

2022/01/30 | 20:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر عبر مطار بغداد الدولي.وذكرت في بيان : وصلت اليوم السبت (994،500 ) جرعة .واكدت ان البرادات انطلقت وبوقت واحد الى كافة نقاط التلقيح بعموم المحافظات بما فيها اقليم كردستان./انتهى3

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