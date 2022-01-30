شرطة مانشستر تتحرك بعد اعتداء لاعب اليونايتد على صديقته

2022/01/30 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصدرت شرطة مدينة مانشستر، اليوم الاحد، بيانا رسميا حول واقعة اعتداء مايسون جرينوود لاعب اليونايتد صباح اليوم على صديقته .وقالت شرطة مانشستر في بيان : “نحن على دراية بالصور و المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الإجتماعي، التحقيقات جارية لمعرفة كافة تفاصيل الحادثة.”

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