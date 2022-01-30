2022/01/30 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أميركية أن النشاط البدني لنحو 10 دقائق إضافية يمكن أن يساهم بشكل كبير في منع الوفاة المبكرة دون ضرورة الالتزام بممارسة التمارين لعدد كبير من الساعات أسبوعيا

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