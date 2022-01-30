2022/01/30 | 20:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 6 دواعش بنيران القوة الجوية غربي نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/30 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

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