مصر تتجاوز المغرب في 120 دقيقة وتتأهل لنصف نهائي الأمم الأفريقية

2022/01/30 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب مصر فوزاً مثيراً على حساب

المغرب بنتيجة 2-1 في ربع نهائي بطولة كأس

الأمم الأفريقية المقامة حالياً في

الكاميرون.

تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 7 عن طريق

ضربة جزاء سجلها اللاعب سفيان بوفال

ول

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