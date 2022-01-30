2022/01/30 | 20:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مسؤول، اليوم الاحد، بوصول

قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل

قاآني الى اربيل لبحث ملف رئاسة

الجمهورية.

ونقل موقع الشفق نيوز ان رئيس الحزب

الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني

اجتمع مع قائد فيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد فيلق القدس الايراني في اربيل لبحث ملف تشكيل الحكومة مع البرزاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد فيلق القدس الايراني في اربيل لبحث ملف تشكيل الحكومة مع البرزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).