القبض على متهم خطير بجرائم القتل في ميسان

2022/01/30 | 21:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، القبض على متهم خطير بجرائم القتل العمد في قضاء الميمونة .وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” قوة مشتركة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات ومكافحة الارهاب ، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الخطرين …

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