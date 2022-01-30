طقس العراق: حالة عدم استقرار جوي بدءاً من يوم غد.. برق ورعد في بعض المناطق

2022/01/30 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى تأثر البلاد بموجة أمطار بدءاً من ظهر غد الإثنين، مع حالة جوية سريعة من عدم الاستقرار.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (30 كانون الثاني 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية سريعة من عدم الاستقرار بدءاً من ظهر غد الإثنين، لتستمر حتى صباح الثلاثاء".

وفي التفاصيل بين السلامي، أن "منخفضاً جوياً من البحر الأحمر مصحوباً بكتلة دافئة ورطبة تقابله تيارات علوية باردة في طبقات الجو العليا، ستؤثر على البلاد، حيث سيكون الطقس صحواً إلى غائم بشكل جزئي، ليتحول تدريجيا بعد ظهر الغد في المنطقتين الوسطى والجنوبية والفرات الاوسط الى غائم".

وتابع، "وسيصاحب ذلك فرص أمطار تبدأ من بادية الجنوب وتمتد الى جنوب ذي قار والبصرة خفيفة الطابع وتشمل ايضا ميسان".

وبين، "كما يُتوقع تشكّل سحب ممطرة لتؤثر على محافظات صلاح الدين والرمادي والرطبة وديالى وواسط والعاصمة بغداد وشرق بابل وشمال شرق كربلاء وشمال النجف، لتمتد صباح الثلاثاء الى كركوك والسليمانية".

ولفت إلى أنه "سيرافق الأمطار برق ورعد في بعض الاماكن ولاتشمل جميع المناطق، مع وجود بؤر للغزارة".

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