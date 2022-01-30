توب 5: رئيس إسرائيل في زيارة تاريخية إلى الإمارات.. وخلاف أمريكا وأوكرانيا بسبب الحشد الروسي

2022/01/30 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة رئيس إسرائيل إلى الإمارات، ودراسة دول الخليج رد لبنان على مقترحاتها بشأن تسوية الأزمة، ورد مصدر مصري على رامي شعث بعد سجنه 900 يوم، وخلاف أمريكا وأوكرانيا بسبب تحذيرات واشنطن من عمل عسكري روسي وشيك...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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