ما هو سبب إقامة تدريبات المنتخب الوطني بعيداً عن الاعلام؟

2022/01/30 | 21:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني بكرة القدم محمد عماد، سبب اقامة تدريبات المنتخب بعيداً عن وسائل الاعلام.وقال عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يواجه ضغطاً كبيراً في المرحلة الحالية لاسيما بعد خسارته امام ايران في المباراة السابقة وما رافقها من ظروف الحجر وغيرها”.واوضح ان “ادارة المنتخب قررت إبعاد المنتخب […]

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