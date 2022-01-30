روسيا تضغط على الناتو بشأن التزاماته الأمنية وسط أزمة أوكرانيا

2022/01/30 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في غضون تفاقم التوتر الناجم عن تواجد قوات روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، تمارس موسكو ضغوطًا على حلف الناتو بشأن التزاماته الأمنية، التي تشمل عدم تعزيز قواته لا سيما في شرق أوروبا.

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