استشهاد وإصابة 3 منتسبين بالشرطة بتعرض إرهابي في كركوك

2022/01/30 | 21:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد وإصابة 3 منتسبين بالشرطة بتعرض إرهابي في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عصابات داعش هجمت على نقطة تابعة الى اللواء الالي الثالث شرطة اتحادية".

وبين أن "التعرض كان بهجوم مباشر بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من قرية احمد الطيار ضمن ناحية الرياض".

وأوضح أن "الهجوم اسفر عن استشهاد اثنين من منتسبي النقطة واصابة ثالث".

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