المغرب ضرب مبكرا وخسر.. مصر تروض

2022/01/30 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ منتخب مصر نصف نهائي كأس الامم الأفريقية، الأحد، بعد أن قلب تخلفه امام نظيره المغربي الى فوز 2-1 بعد التمديد، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

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