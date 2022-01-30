مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية بتعرض في كركوك

2022/01/30 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة ثالث بتعرض في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عصابات داعش قامت بتعرض على نقطة تابعة الى اللواء الالي الثالث شرطة اتحادية بهجوم مباشر بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من قرية احمد الطيار ضمن ناحية الرياض".

وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن استشهاد اثنين من منتسبي النقطة واصابة ثالث".

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