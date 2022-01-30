ديالى تفقد 5 الاف دونم من بساتينها بعد تحولها الى “ارض حرام”

2022/01/30 | 21:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي ، الاحد، بان ارض الحرام التهمت 5 الاف دونم منم اشهر بساتنيها.وقال مدير ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة) مازن التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مساحة بساتين العبارة تزيد عن 22 الف دونم 25% منها تحولت الى ارض حرام في السنوات الماضية بسبب المحاذير الامنية والبيئية سواء اكانت عبوات ناسفة […]

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