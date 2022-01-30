أول وزير إيراني في حكومة رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل

2022/01/30 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم وزير الصناعة والتعدين والتجارة

الإيراني، رضا فاطمي أمين، بزيارة

الإمارات وسلطنة عمان الشهر المقبل.

وقال مدير عام الشؤون العربية

والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية

الإيرانية فرزاد بيلتن، إن "فاطمي

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