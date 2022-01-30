حذف الدولار من التعاملات التجارية بين إيران وروسيا

2022/01/30 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية

الايرانية الروسية، إبراهيم رضائي توصل

البلدين إلى مجموعة من الاتفاقيات

المهمة في مختلف المجالات، منها الطاقة

والتعاملات التجارية والنقل.

وأوضح رضائي، الذي كان ضمن

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