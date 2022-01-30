2022/01/30 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SObHiMF5A4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | استثمار البصرة.. سحب رخص استثمارية ودعم اخرى | تقرير عبدالرحمن السباهي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | استثمار البصرة.. سحب رخص استثمارية ودعم اخرى | تقرير عبدالرحمن السباهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).