الصحة العالمية تصنف السليمانية بالمركز الأول في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا

2022/01/30 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

صنفت منظمة الصحة العالمية، محافظة السليمانية، بالمركز الاول في الحملة الوطنية لأخذ اللقاحات من بين المحافظات العراقية.

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وذكر بيان لدائرة صحة السليمانية اطلع عليه "ناس"، (30 كانون الثاني 2022)، أن "تقرير المنظمة يؤكد أن الإدارة العامة للصحة في السليمانية، والقنوات الإعلامية، ومستوى الوعي الفردي وفرق التطعيم كانت وراء ارتفاع معدل التطعيم في المحافظة لأعلى المستويات قياساً بباقي محافظات العراق".

وطالبت المديرية جميع المواطنين بـ"الاستمرار في أخذ اللقاحات من أجل توفير حماية جماعية من فيروس كورونا".

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