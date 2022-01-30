2022/01/30 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد حريق اندلع في شركة تويوتا في البصرة

ظهرت المقالة فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد حريق اندلع في شركة تويوتا في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد حريق اندلع في شركة تويوتا في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد حريق اندلع في شركة تويوتا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).