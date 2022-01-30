اتهامات لنجم مانشستر يونايتد بالاعتداء الجسدي على صديقته.. والنادي يوقفه

2022/01/30 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، إن نجمه المهاجم ماسون غرينوود "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر"، بعد ظهور مزاعم بارتكاب عنف منزلي ضد اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا.

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