2022/01/30 | 21:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاحد، ان استهداف مطار بغداد يصب في مصلحة امريكا واسرائيل.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “موقفنا واضح وثابت من يستهدف المنشاءات الحيوية هو يستهدف سيادة العراق ومطار بغداد هو جزء من السيادة ونرفض اي محاولات لاستهدافه ونعتبرها فعل مدان ومستنكر وندعو للتعامل القانوني معه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالاطار يدعو الحكومة لمفاتحة الرأي العام بشأن حادثة مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالاطار يدعو الحكومة لمفاتحة الرأي العام بشأن حادثة مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).