فرق الدفاع المدني تكافح لاخماد حريق اندلع في مخزن لـ”تويوتا” في البصرة

2022/01/30 | 21:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاحد، باندلاع حريق في مخزن تابع لشركة تويوتا في محافظة البصرة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “حريقا اندلع في مخزن تابع الى شركة تويوتا في منطقة حمدان بمركز محافظة البصرة”.واشار المصدر الى ان “المخزن يحتوي على مواد احتياطية ووقود”، لافتا الى ان “فرق الدفاع المدني […]

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