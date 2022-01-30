الحشد الشعبي يحدد مناطق تواجد داعش في ديالى

2022/01/30 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد الناطق باسم الحشد الشعبي محور ديالى صادق الحسيني، اليوم الاحد، وجود مناطق وممرات ذات تضاريس معينة لتحركات داعش في محافظة ديالى.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نقاط نشاط داعش الارهابي محددة في مناطق جغرافية تتميز في مجملها بانها نائية وذات تضاريس معقدة جدا وتقع ضمن الحدود الادارية مع صلاح الدين في الحاوي وصولا الى المطيبيجة والميتة".

واضاف ان "أي ضغط على داعش في المناطق المحددة يهرب باتجاه الزركه ومنها الى تلال حمرين"، مشيرا الى ان "داعش يدخل الى ديالى من خلال ممرات تسلل خاصة ضمن حدود تلال حمرين وتم احباط الكثير من تلك المحاولات وقتل قيادات وعناصر مهمة في التنظيم المتطرف".

وافاد الحسيني ان "50% من محاولات التسلل من صلاح الدين صوب ديالى تم احباطها من قبل الحشد الشعبي"، مبينا ان "اهم عوامل استقرار ديالى هي مسك القوات الامنية لحدود صلاح الدين مع ديالى بشكل مباشر كون هناك فراغات كبيرة تستغل من قبل التنظيم المتطرف في الاختباء والتدريب والانطلاق صوب النقاط الامنية سواء في الحاوي او مناطق اخرى".

وتابع، ان "بدون مسك حقيقي وقوي لحدود صلاح الدين وانهاء ملف الفراغات سيبقى تهديد خلايا داعش موجود صوب القرى المحررة سواء في ديالى او صلاح الدين لان الفراغات تشكل نقاط جذب لفلول داعش من عدة محافظات".

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