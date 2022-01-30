المرور تشرع بحملة لمحاسبة هؤلاء السائقين

2022/01/30 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، الشروع بمحاسبة سائقي المركبات الذين يقودون مركباتهم دون اجازة السوق، في جميع محافظات العراق.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، باشرت مفارزنا بحملة لمحاسبة سائقي المركبات الذين يقودون مركباتهم دون اجازة سوق في …

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