فلكي يحدد وجهة سقوط صاروخ امريكي خرج عن السيطرة

2022/01/30 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر /جاد القاضي/ إن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة يختلف وضعه كثيرا عن الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة العام الماضي.وأوضح القاضي في تصريح لصحيفة /الوطن/ أن الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة أو صاروخ /إيلون ماسك سبيس إكس/ بعيد تماما عن الغلاف الجوي، وسيصطدم بالقمر.وأضاف: نتابع هذا الصاروخ والخوف كان سيأتي لو كان اتجاهه الغلاف الجوي للأرض ومن ثم إمكانية السقوط على الأرض كحالة الصاروخ الصيني.ومن المتوقع أن يصطدم الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة بسطح القمر في 4 اذار المقبل، علما أن الصاروخ يزن 4 أطنان من المعدن.وكان عالم الفضاء الأمريكي جوناثان ماكدويل صرح بأن الصاروخ الفضائي التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك يتجه نحو الاصطدام بالقمر.ويعود الصاروخ الأمريكي الخارج عن السيطرة إلى عام 2015 عندما أطلقت شركة "سبيس إكس" الصاروخ "فالكون 9 بوستر"، إلا أنه بعد انتهاء مهمته لم يكن لديه وقود كاف للعودة مرة أخرى إلى الأرض، وظل يسبح في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليه.وكانت رحلة الصاروخ التي وصلت إلى مليون ميل، جزءا من برنامج استكشاف الفضاء الخاص بشركة "سبيس إكس" والتي تهدف إلى نقل البشر للعيش في كواكب أخرى./انتهى3

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