عمليات تفتيش واسعة للبحث عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص في البصرة

2022/01/30 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفذت قوة أمنية من قيادة عمليات البصرة حملة تفتيش واسعة في البحث عن المطلوبين ومصادرة السلاح غير المرخص في عدد من مناطق البصرة .وذكر قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان " شملت عمليات التفتيش مناطق الرميلة الشمالية وقضاء الدير (أحياء الشغانبة) أسفرت القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة بالإضافة إلى مصادرة أسلحة واعتدة متنوعة .واضاف البيان " كما تم ضبط دراجات نارية وعجلات لاتحمل لوحات مرورية ./ انتهى

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