الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية اللبنانية” وعدد افرادها

2022/01/30 | 21:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، الاحد، عن تفاصيل دقيقة في ملف الخلية اللبنانية في صفوف تنظيم داعش الارهابي.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ابادة خلية حاوي العظيم الارهابية بضربة جوية مساء يوم امس كشف عن عن وجود قتلى يحملون الجنسية اللبنانية التحقوا مؤخرا بالتنظيم الارهابي ودخلوا البلاد بطرق […]

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