هجوم لـ”داعش” على نقطة أمنية في كركوك يودي بحياة شرطيين

2022/01/30 | 21:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل 2 من الشرطة الاتحادية، إثر هجوم شنه تنظيم “داعش” على نقطةٍ أمنية، في محافظة كركوك.وقال المصدر، إن “عناصر من تنظيم داعش هاجموا مساء اليوم، نقطة تابعة إلى اللواء الآلي الثالث، شرطة اتحادية، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من قرية أحمد الطيار ضمن ناحية الرياض”.وأضاف، أن “الهجوم أودى […]

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