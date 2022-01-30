المرور العامة تطلق حملة محاسبة شاملة

2022/01/30 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، يوم

الأحد، إطلاق حملة مرورية لمحاسبة

سائقي المركبات بدون إجازة سوق.

وذكرت المديرية في بيان، "باشرت مفارزنا

بحملة لمحاسبة سائقي المركبات الذين

يقودون مركباتهم بدون اجازة سو

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