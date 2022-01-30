بالصور.. الإطاحة بـ

2022/01/30 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ميسان جنوبي العراق،

اليوم الأحد، القبض على متهم "خطير"

بجرائم القتل العمد في قضاء الميمونة

جنوب غربي المحافظة .

وقالت المديرية في بيان، إنه وخلال

عملية أمنية ناجحة تمكنت قوة مشتركة

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